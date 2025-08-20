Dem frühere Bundesministerverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) wird die Hauptverantwortung für die gescheiterte Pkw-Maut und den damit verbundenen Schaden angelastet. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Wie die "Bild"-Zeitung schreibt, wird Scheuer vorgeworfen, im Oktober 2020 vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestages zur PKW-Maut bewusst wahrheitswidrig ausgesagt zu haben. Scheuer bestätigte der Zeitung gegenüber die Anklage und wies die Vorwürfe zurück.

Bei der nun im Zentrum der Ermittlung stehenden Aussage geht es um die Frage, ob Scheuer Verträge mit einer Maut-Firma unterzeichnet hat, obwohl die Gefahr bestand, dass das Projekt vom Europäischen Gerichtshof gestoppt wird. 2019 war die PKW-Maut von dem Gericht für rechtswidrig erklärt worden und schließlich gescheitert.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.