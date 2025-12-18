Junge Verdächtige wurden wegen Mitgliedschaft in einer rechten Terrorzelle angeklagt. (Bernd Wüstneck/dpa)

Die Karlsruher Behörde wirft den zum Teil sehr jungen Beschuldigten unter anderem Verabredung zum Mord und gefährliche Körperverletzung vor. Die Bundesanwaltschaft war bereits im Mai mit Festnahmen und Durchsuchungen gegen die Gruppe vorgegangen, die sich selbst die "Letzte Verteidigungswelle" nennt. Ihr erklärtes Ziel sei es gewesen, durch Gewalttaten vor allem gegen Migranten und politische Gegner einen Zusammenbruch des demokratischen Systems der Bundesrepublik herbeizuführen, hieß es vonseiten der Ermittler. Dabei sei es insbesondere um Brand- und Sprengstoffanschläge auf Asylbewerberheime und linke Einrichtungen gegangen.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.