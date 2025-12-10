Zehntel der Belegschaft

Man erwarte eine Reduzierung bis zu 2.500 Stellen, teilte das Unternehmen in Heidenheim mit. Damit wolle man langfristig wettbewerbsfähig und zukunftsfähiger werden, und Deutschland nehme bei den Prüfungen eine zentrale Rolle ein. Zwar verfüge der Standort über technologische Kompetenz und Innovationskraft, habe aber strukturelle Probleme. Voith stellt unter anderem Turbinen für Wasserkraftwerke und Anlagen für die Papier-Produktion her.
Weiter hieß es, man werde gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern mögliche Optionen diskutieren und bewerten.
Diese Nachricht wurde am 10.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.