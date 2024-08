20 Jahre nach Brand

Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar arbeitet weiter an der Restaurierung "Aschebücher"

20 Jahre nach dem Feuer in der Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar sind 1,1 Millionen Seiten sogenannter Aschebücher in speziellen Verfahren restauriert worden. Das gab die Klassik Stiftung Weimar bekannt.