In Österreich sind zwei Personen unter Terrorverdacht festgenommen worden. Sie hätten unter anderem Anschläge bei den bevorstehenden Konzerten von Taylor Swift in Wien geplant. (Alex Halada / APA / dpa / Alex Halada)

Sie hätten Vorbereitungen für einen Anschlag auf ein Großereignis getroffen, teilte der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit im Innenministerium, Ruf, mit. Der Fokus habe auf einem der Konzerte der US-Musikerin Taylor Swift gelegen, die in den nächsten Tagen in Wien anstehen.

Bei einem 19-jährigen österreichischen Staatsbürger seien chemische Substanzen sichergestellt worden. Er wurde nach Polizeiangaben am Morgen in der Stadt Ternitz festgenommen, die rund 75 Kilometer von Wien entfernt ist. Der junge Mann habe sich im Internet radikalisiert und zur Terrorormiliz IS bekannt, hieß es. Eine zweite Person sei am Nachmittag in Wien festgenommen worden.

Bei den Taylor-Swift-Konzerten werde man nun verstärkte Kontrollen durchführen, kündigte der Wiener Landespolizeipräsident Pürstl an.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.