Arbeitswelt

Der Anteil der Angestellten in Teilzeit stieg im Jahr 2023 leicht von 30 auf 31 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte . Im Jahr 2018 lag die Teilzeitquote noch bei 28 Prozent.

Den Angaben zufolge arbeitet inzwischen jede zweite Frau in Teilzeit, bei Männern lag der Anteil zuletzt bei 13 Prozent. Besonders deutlich wird der Unterschied zwischen den Geschlechtern nach der Geburt eines Kindes. So gingen im vergangenen Jahr 67 Prozent aller Mütter mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren einer Teilzeitbeschäftigung nach, aber nur neun Prozent aller Väter. Bei Beschäftigten ohne Kinder lag die Teilzeitquote bei Frauen hingegen nur bei 39 Prozent, bei Männern bei 16 Prozent. Die Kinderbetreuung war auch der Grund, der von Frauen am häufigsten genannt wurde. Männer begründeten die Teilzeit vor allem mit einer Fortbildung oder einem Studium. Bei älteren Beschäftigten dominiert der eigene, nicht näher begründete Wunsch, schlicht weniger zu arbeiten.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.