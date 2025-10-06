Weltgesundheitsorganisation

WHO-Chef Tedros teilte mit, er betrage schätzungsweise 19 Prozent, vor zehn Jahren habe er noch bei 23 Prozent gelegen. Dank der Kontrollen hörten Millionen Menschen mit dem Tabakkonsum auf oder fingen erst gar nicht damit an.
Eine wachsende Rolle spiele allerdings die E-Zigarette, inbesondere bei Jugendlichen. Hier sei der Trend alarmierend. Mehr als 100 Millionen Menschen weltweit dampften mittlerweile, betonte Tedros.
