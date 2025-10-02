Aktivismus

Die Anti-Apartheid-Aktivistin Ursula Trautwein ist tot. (imago stock&people / imago stock&people)

Nach Angaben der Frankfurter Bibelgesellschaft in Frankfurt am Main starb sie am vergangenen Samstag im Alter von 92 Jahren.

Trautwein initiierte in den 70er-Jahren Kampagnen gegen die Apartheid in Südafrika. Sie thematisierte den Protest gegen die Rassentrennung in der Frankfurter Stadtpolitik und auf Evangelischen Kirchentagen. Trautwein war Mitbegründerin der Anne-Frank-Bildungsstätte in Frankfurt und trat als Zeitzeugin der NS-Zeit auf.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.