Videoaufnahmen

Das Lokal "Pony" auf Sylt: Auf der Terrasse entstand das Video mit rassistischen Gesängen von Partygästen. (dpa / Georg Wendt)

Bundestagspräsidentin Bas rief mit Blick auf das Video dazu auf, in solchen Situationen Zivilcourage zu zeigen und dagegen zu halten. Sie sagte dem Fernsehsender Phoenix, wenn man solche unappetitlichen Auftritte sehe, frage man sich wirklich, was in den Köpfen dieser jungen Menschen vorgehe. Die Reaktionen auf das Video hätten ihr aber auch gezeigt, dass es viele gebe, die die Demokratie verteidigten.

Steinmeier: Radikalisierung in Teilen der Mitte der Gesellschaft

Bundespräsident Steinmeier zeigte sich beim Demokratiefest in der Villa Hammerschmidt besorgt über eine Verrohung politischer Umgangsformen in Deutschland. Die Ereignisse von Sylt verstärkten diese Beunruhigung, weil es nicht nur die Randständigen und Abgehängten seien, die sich radikalisierten. Vielmehr handele es sich um eine Radikalisierung, die in Teilen der Mitte der Gesellschaft stattfinde. Umso mehr komme es jetzt darauf an, für die Demokratie einzustehen, forderte Steinmeier.

