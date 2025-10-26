Ski-Weltcup

Bei widrigen Bedingungen fuhr Grammel auf den elften Platz und sicherte sich damit die halbe Norm für eine Teilnahme an den Olympischen Spielen im kommenden Jahr. Fabian Gratz kam auf Platz 17, Jonas Stockinger auf Platz 19 und Alexander Schmid schaffte es bei seinem Comeback nach einer schweren Knieverletzung auf Platz 27.
Den ersten Sieg der Saison feierte aber der Schweizer Seriensieger Marco Odermatt. Platz zwei ging an den Österreicher Marco Schwarz (+0,24s) vor dem Norweger Atle Lie McGrath (+0,27s).
