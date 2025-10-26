Ski-Weltcup
Anton Grammel bester Deutscher auf Platz 11 im Riesenslalom - Schweizer Odermatt gewinnt

Den deutschen Skirennläufern ist ein vielversprechender Start in den Olympia-Winter gelungen. Beim Weltcup-Riesenslalom in Sölden schafften es vier DSV-Starter ins Finale, bester war am Ende Anton Grammel.

    Anton Grammel legt sich in die Kurve. Er trägt einen weißen Ski-Anzug und einen schwarzen Helm.
    Anton Grammel beim Riesenslalom in Sölden (Österreich). (picture alliance / DPPI media / Pierre Teyssot)
    Bei widrigen Bedingungen fuhr Grammel auf den elften Platz und sicherte sich damit die halbe Norm für eine Teilnahme an den Olympischen Spielen im kommenden Jahr. Fabian Gratz kam auf Platz 17, Jonas Stockinger auf Platz 19 und Alexander Schmid schaffte es bei seinem Comeback nach einer schweren Knieverletzung auf Platz 27.
    Den ersten Sieg der Saison feierte aber der Schweizer Seriensieger Marco Odermatt. Platz zwei ging an den Österreicher Marco Schwarz (+0,24s) vor dem Norweger Atle Lie McGrath (+0,27s).
