Krankenhausbericht

Die Behandlungsqualität in deutschen Krankenhäusern lässt zu wünschen übrig. (Archivbild) (picture-alliance / dpa / Fabian Sommer)

Das geht aus dem neuen AOK-Krankenhausreport hervor. Viele Kliniken würden nicht über die erforderliche Spezialisierung, sowie personelle und technische Ausstattung verfügen. Dabei schwanke die Versorgungsqualität zwischen den Bundesländern erheblich. Während jeder neunte Herzinfarkt-Betroffene im Saarland in spezialisierten Kliniken habe versorgt werden können, seien es in Hamburg fast alle gewesen, stellten die Wissenschaftler in ihrer Analyse fest.

Die Vorsitzende des AOK-Bundesverbandes Reimann forderte, eine Verbesserung der Behandlungsqualität innerhalb der geplanten Krankenhausreform umzusetzen.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.