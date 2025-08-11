Die in der Anfangszeit des World Wide Webs verbreiteten Einwahlverbindungen per Modem wurden schon vor einem Vierteljahrhundert durch ISDN- und später DSL-Verbindungen ersetzt. (AP/Axel Heimken)

Man überprüfe regelmäßig die eigenen Produkte und Dienstleistungen und habe beschlossen, das Einwahl-Internet einzustellen, teilte das Unternehmen mit. AOL gab nicht an, wie viele Nutzer von dem Schritt betroffen sein werden. Der Fernsehsender CNBC berichtete, dass die Zahl von rund 2,1 Millionen im Jahr 2015 auf nur noch wenige tausend im Jahr 2021 zurückgegangen sei.

Die in der Anfangszeit des World Wide Webs verbreiteten Einwahlverbindungen per Modem wurden schon vor einem Vierteljahrhundert durch ISDN- und später DSL-Verbindungen ersetzt. In Deutschland wird derzeit das Glasfasernetz ausgebaut.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.