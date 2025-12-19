Landwirtschaft

Die Apfelernte war in diesem Jahr besonders ertragreich. (IMAGO / Ralph Lueger / IMAGO / Ralph Lueger)

Insgesamt wurden mehr als 1,13 Millionen Tonnen geerntet, gut 17 Prozent mehr als im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Damit sei die bereits sehr positive Prognose vom August übertroffen worden.

Mehr als drei Viertel der geernteten Apfelmenge sind für die Vermarktung als Tafelobst vorgesehen. Knapp ein Viertel wird zur Herstellung von Fruchtsaft, Konserven oder Apfelwein verwendet.

