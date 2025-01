80. Jahrestag der Befreiung

Archivbild: Überlebende KZ-Häftlinge verlassen nach der Befreiung durch russische Truppen das Vernichtungslager. (Imago / Reinhard Schultz)

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, sagte der Düsseldorfer Zeitung "Rheinische Post", jüdisches Leben sei in Deutschland heute so gefährdet wie seit der Shoah nicht mehr. Er verwies auf einen Höchststand an antisemitischen Straftaten. Klein betonte, die Rufe nach einem Schlussstrich unter der NS-Geschichte kämen nicht nur von Rechts, sondern zunehmend auch von Linken vor dem Hintergrund des Nahost-Konflikts.

Forderung nach höherer Besucherzahl

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, forderte mehr Anstrengungen, um die Zahl der Besucher in Auschwitz und anderen Gedenkorten zu erhöhen. Wer einmal in Auschwitz gewesen sei, verstehe, warum die Erinnerung an die Schoah wachgehalten werden müsse. Schuster reist morgen mit Bundespräsident Steinmeier zur zentralen Gedenkfeier nach Auschwitz in Polen. Das Vernichtungslager war am 27. Januar 1945 von sowjetischen Soldaten befreit worden.

