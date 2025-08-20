Steigende Krankenkassenbeiträge

Geschäftsführer Kampeter sagte in einem Podcast von "Politico", die Arbeitgeber wünschten sich endlich stabile Krankenversicherungsbeiträge. Eine Kontaktgebühr könne dazu führen, dass sogenanntes Ärzte-Hopping begrenzt und Patienten besser gesteuert würden.
Die neue Gebühr sollte nach Kampeters Vorstellung bei jedem Arztbesuch anfallen und nicht - wie einst die Praxisgebühr - nur einmal im Quartal. Die Praxisgebühr wurde 2012 abgeschafft, weil sie nicht den gewünschten Effekt hatte. Die Zahl unnötiger Arztbesuche sank nicht signifikant, stattdessen wuchs die Bürokratie.
Diese Nachricht wurde am 20.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.