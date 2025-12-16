Das sind 0,2 Prozentpunkte mehr als im September. Für den Oktober machte die Regierung wegen der inzwischen überwundenen Haushaltssperre keine Angaben.
Die absolute Zahl der Arbeitslosen stieg im November auf 7,8 Millionen. Im November 2024 waren unter dem damaligen Präsidenten Biden 7,1 Millionen Menschen ohne Arbeit gewesen.
Zuletzt büßten den Angaben zufolge 162.000 Bundesangestellte ihre Arbeitsplätze ein, während in der Wirtschaft 105.000 Jobs verloren gingen.
