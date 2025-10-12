Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (Archivbild) (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Die SPD-Politikerin sagte der "Bild Am Sonntag", dazu sollten die Mieten pro Quadratmeter gedeckelt werden, die Ämter für Bedürftige zahlten. Nach Angaben der Zeitung soll dies den Kommunen ermöglichen, Wuchermieten zu unterbinden, die von organisierten Banden kassiert werden. Derzeit würden diese heruntergekommenen Wohnungen mit Bürgergeld-Empfängern, etwa aus Rumänien oder Bulgarien, überbelegen. Diese erhielten jeweils den ortsüblichen Mietpreis für eine Single-Wohnung vom Amt und müssten das Geld dann an die Banden abführen.

