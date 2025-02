Warnstreik am Flughafen Düsseldorf (Archivbild) (Federico Gambarini/dpa)

Dort hat die Gewerkschaft Verdi unter anderem Beschäftigte in der Be- und Entladung der Flugzeuge sowie an den Check-In-Schaltern zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Welche Flüge betroffen sind, soll im Laufe des Tages bekanntgegeben werden. Am Flughafen Düsseldorf soll der ganztägige Warnstreik am frühen Montagmorgen beginnen. Hier sind laut Verdi ebenfalls die Beschäftigten am Check-In-Schalter sowie Vorfeldmitarbeiter betroffen. Die Warnstreiks sollen 24-Stunden dauern.

Hintergrund ist der aktuelle Tarifstreit des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen. Verdi plant in der kommenden Woche weitere Warnstreiks in zahlreichen Städten Nordrhein-Westfalens, vor allem in den kommunalen Verwaltungen.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.