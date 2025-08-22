Hamburg
ARD-Adelsexperte Rolf Seelmann-Eggebert mit 88 Jahren gestorben

Der Journalist und langjährige Adelsexperte der ARD, Rolf Seelmann-Eggebert, ist tot.

    Rolf Seelmann-Eggebert mit einem Mikrofon vor dem Buckingham Palast
    Rolf Seelmann-Eggebert vor dem Buckingham Palast (NDR_Erismann)
    Er starb im Alter von 88 Jahren in Hamburg, wie seine Familie dem NDR bestätigte.
    Seelmann-Eggebert war mehrere Jahre Korrespondent und später auch Leiter des ARD-Studios in London. Einem breiten Publikum wurde er durch seine Berichte insbesondere über das britische Königshaus bekannt. Für seinen Fernseh-Kommentar bei der Hochzeit von Kronprinz William und seiner Frau Kate erhielt Seelmann-Eggebert 2011 den Deutschen Fernsehpreis.
