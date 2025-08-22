Rolf Seelmann-Eggebert vor dem Buckingham Palast (NDR_Erismann)

Er starb im Alter von 88 Jahren in Hamburg, wie seine Familie dem NDR bestätigte.

Seelmann-Eggebert war mehrere Jahre Korrespondent und später auch Leiter des ARD-Studios in London. Einem breiten Publikum wurde er durch seine Berichte insbesondere über das britische Königshaus bekannt. Für seinen Fernseh-Kommentar bei der Hochzeit von Kronprinz William und seiner Frau Kate erhielt Seelmann-Eggebert 2011 den Deutschen Fernsehpreis.

Diese Nachricht wurde am 22.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.