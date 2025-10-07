Fußball-WM 2026
ARD und ZDF übertragen 60 Spiele

ARD und ZDF haben sich mit der Telekom, die sämtliche Live-Medienrechte an der Fußball-WM 2026 für den deutschen Markt erworben hat, über die Übertragungsrechte verständigt. Die Vereinbarung ermöglicht den Sendern die Live-Übertragung von insgesamt 60 Spielen der Weltmeisterschaft, die in den USA, Kanada und Mexiko stattfindet.

    Der WM-Pokal
    Der WM-Pokal (IMAGO / PA Images / IMAGO / Mike Egerton)
    Darunter sind alle deutschen Spiele, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals sowie das Finale. Darüber hinaus ist eine umfassende nachverwertende Berichterstattung von allen 104 Spielen der Fußball-WM auf sämtlichen Plattformen und in allen Angeboten von ARD und ZDF Gegenstand der Vereinbarung. Dazu gehört auch die Audioberichterstattung.
