ARD und ZDF haben sich mit der Telekom, die sämtliche Live-Medienrechte an der Fußball-WM 2026 für den deutschen Markt erworben hat, über die Übertragungsrechte verständigt. Die Vereinbarung ermöglicht den Sendern die Live-Übertragung von insgesamt 60 Spielen der Weltmeisterschaft, die in den USA, Kanada und Mexiko stattfindet.
Darunter sind alle deutschen Spiele, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals sowie das Finale. Darüber hinaus ist eine umfassende nachverwertende Berichterstattung von allen 104 Spielen der Fußball-WM auf sämtlichen Plattformen und in allen Angeboten von ARD und ZDF Gegenstand der Vereinbarung. Dazu gehört auch die Audioberichterstattung.
Diese Nachricht wurde am 08.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.