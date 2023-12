Neuer Präsident Milei

Argentiniens neuer Präsident Javier Milei (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Luis Robayo)

Seinem Land komme die Mitgliedschaft derzeit nicht gelegen, heißt es in einem Brief Mileis an die Regierungschefs der bisherigen Mitgliedsländer Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Milei hatte sich in der Vergangenheit in äußerst scharfen Worten über Brics-Staaten wie China und Brasilien geäußert.

Argentinien war im August als eines von sechs Ländern eingeladen worden, Mitglied in der Gemeinschaft von Schwellenländern zu werden. Diese sollte von fünf auf elf Mitgliedsstaaten erweitert werden. Argentinien hätte zum Jahreswechsel beitreten sollen.

Mileis Amtsvorgänger Fernández hatte sich für einen Beitritt ausgesprochen. Dieser sei eine Gelegenheit, neue Märkte zu erreichen.

