Regierungsbericht

Arme Menschen fühlen sich auch oft aus der Gesellschaft ausgeschlossen (Archivbild). (picture alliance / dpa / Carsten Koall)

Laut den darin aufgeführten nicht repräsentativen Befragungen machen armen Menschen in Deutschland die finanziellen Probleme zu schaffen, vor allem die hohen Wohnkosten. Darüber hinaus fühlen sie sich oft auch gesellschaftlich ausgeschlossen.

Der Bericht wird in jeder Legislaturperiode einmal vorgelegt. Wegen der vorgezogenen Bundestagswahl kam es unter der Ampel-Koalition nicht mehr dazu. Für die Befragung wurden Beteiligungsformate wie Online-Befragungen und Diskussionen in Fokusgruppen organisiert.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.