Bürgerkrieg

Bei einem Luftangriff auf ein Krankenhaus in Rakhine in Myanmar sind viele Menschen ums Leben gekommen. (AFP / STR)

Diese Zahl nannte eine örtliche Miliz namens "Arakan-Armee". Bei den meisten Todesopfern handelt es sich demnach um Patienten. Mehr als 70 Personen wurden verletzt. Die Klinik in der Unruheprovinz Rakhine wurde zerstört. Sie war nach Angaben von Pflegepersonal zum Zeitpunkt des Angriffs überfüllt, da die meisten anderen Gesundheitseinrichtungen in der umkämpften Region geschlossen sind. Von der Armee gab es zunächst keine Stellungnahme.

Myanmar ist eines der ärmsten Länder Südostasiens und wird seit einem Militärputsch im Jahr 2021von Gewalt erschüttert.

