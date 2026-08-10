Die Flagge von Nigeria - zur Meldung liegt derzeit kein aktuelles Bildmaterial vor. (picture alliance / Russian Look / Maksim Konstantinov)

Wie die Streitkräfte mitteilten, entdeckten und beschossen Soldaten die Entführer im Bundesstaat Zamfara. Diese flüchteten demnach und ließen die Geiseln zurück. Die Menschen waren am Samstag von Bewaffneten verschleppt worden. Über die Entführer ist noch nichts bekannt.

In Nigeria gibt es immer wieder Entführungen größerer Menschengruppen durch bewaffnete Banden oder islamistische Terroristen. So werden etwa Kinder aus Schulen verschleppt, um von den Familien Lösegeld zu erpressen.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.