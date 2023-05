Der Internationale Gerichtshof in Den Haag (IMAGO / Steinach)

Wie in Den Haag mitgeteilt wurde, ersucht das Land darum, die Regierung in Baku anzuweisen, ihr gesamtes Personal vom "Latschin-Korridor" abzuziehen. Dabei handelt es sich um die einzige Verbindungsstraße von Armenien in die Region Berg-Karabach, einer mehrheitlich von Armeniern bewohnten Enklave.

Die Spannungen zwischen beiden Staaten hatten sich in den vergangenen Monaten wegen Blockaden des Latschin-Korridors verschärft. Zuletzt verhandelten beide Seiten unter internationaler Vermittlung über eine Befriedung des Konflikts. Seit dem Zerfall der Sowjetunion kämpfen Aserbaidschan und Armenien um Berg-Karabach und lieferten sich zwei Kriege um das Gebiet.

