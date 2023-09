Der Sicherheitsrat hat sich mit dem bewaffneten Konflikt um Berg-Karabach beschäftigt. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Der zuständige UNO-Beauftragte Jenca mahnte bei der Dringlichkeitssitzung in New York Verhandlungen an. Ähnlich äußerte sich Bundesaußenministerin Baerbock. Die Menschen dort brauchten einen dauerhaften Frieden zwischen Aserbaidschan und Armenien.

Aserbaidschan hatte gestern den Sieg über die Armenier in Berg-Karabach verkündet. Es strebt nun eine staatliche Wiedereingliederung der Enklave an. Völkerrechtlich gehört sie zu Aserbaidschan, mehrheitlich wird sie von Armeniern bewohnt, die eigentlich eine Unabhängigkeit anstreben. Erste Gespräche gingen zunächst ohne Einigung zu Ende. Aserbaidschan hatte Berg-Karabach Anfang der Woche mit Raketen und Artillerie angegriffen. Mindestens 200 Menschen sollen ums Leben gekommen sein.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.