Tennis

Aryna Sabalenka erreicht Achtelfinale bei US Open - auch Alexander Zverev eine Runde weiter

Bei den US Open ist Tennisprofi Aryna Sabalenka ins Achtelfinale eingezogen. Die Weltranglistenzweite aus Belarus bezwang in New York die Russin Jekaterina Alexandrowa in drei Sätzen. Zuvor hatte der Hamburger Alexander Zverev ebenfalls das Achtelfinale erreicht.