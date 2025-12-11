EU-Einigung

Beipackzettel soll es künftig auch digital geben. (picture alliance / imageBROKER / Jacek Bilski)

Darauf einigten sich Vertreter des Europaparlaments und des Rats der 27 Mitgliedsstaaten. Hersteller können die Hinweise zur Anwendung und zu Nebenwirkungen in Zukunft zum Beispiel über einen QR-Code auf der Packung zugänglich machen. Den Beipackzettel auf Papier soll es erst einmal weitergeben. Der CDU-Europaabgeordnete Liese erklärte, die digitalen Informationen seien gerade für ältere Menschen von Vorteil. Den Beipackzettel aus Papier könnten viele wegen der kleinen Schrift oft gar nicht lesen.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.