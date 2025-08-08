Lippstadt

Arzt klagt gegen Abtreibungsverbot an Klinik - Demos von Unterstützern

Vor dem Prozess zum Abtreibungsverbot im Lippstädter Klinikum haben Hunderte Menschen zusammen mit dem klagenden Chefarzt Joachim Volz demonstriert. Mit Transparenten wie "Meine Hilfe ist keine Sünde - Stoppt die Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen!" zogen sie durch die Straßen von Lippstadt. Eine Online-Petition, die der Mediziner gestartet hatte, fand bislang über 220.000 Unterstützer.