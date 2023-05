Der syrische Präsident Bashar al-Assad (AFP/ HO/ SANA)

Er landete nach Angaben der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur Sana in der Küstenstadt Dschidda am Roten Meer. Für Assad bedeutet die Einladung das Ende einer jahrelangen Isolation in der arabischen Welt. Die Arabische Liga hatte Syriens Mitgliedschaft im Jahr 2011 ausgesetzt, als er die Proteste in seinem Land hatte niederschlagen lassen. Seit einigen Jahren jedoch treiben die Vereinigten Arabischen Emirate, Jordanien, Bahrain, der Oman und zuletzt auch Saudi-Arabien die Normalisierung der Beziehungen zu Syrien wieder voran.

Die Lage in dem Land dürfte ein Thema des Gipfeltreffen sein, ein weiteres der Krieg im Jemen.

