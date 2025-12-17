Mitten in Rekord-Grippewelle

In England sind die Assistenzärzte in Streik getreten. (picture alliance / empics / Danny Lawson)

Der Ausstand begann heute früh. Die Gewerkschaft "British Medical Association" fordert eine Gehaltserhöhung von etwa 26 Prozent für die Assistenzärzte, um die Inflation der vergangenen Jahre auszugleichen. Am Montag hatte sie ein Angebot der Labour-Regierung abgelehnt, das die Übernahme bestimmter Kosten, jedoch keine Lohnerhöhung vorsah.

Der britische Premierminister Starmer kritisierte die Arbeitsniederlegungen als gefährlich und völlig unverantwortlich. Er appellierte an die Assistenzärzte, die Patienten nicht im Stich zu lassen. England ist derzeit von einer massiven Grippewelle betroffen. Die Anzahl der Krankenhausfälle hat für die Jahreszeit einen Rekordwert erreicht. Der aktuelle Streik ist bereits der 14. Ärztestreik in England binnen weniger als zwei Jahren.

