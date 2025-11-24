Thomas Reiter wird wird Abteilungsleiter für Raumfahrt und Sicherheit im Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt. (IMAGO/Klaus W. Schmidt)

Reiter war zweimal im Weltall, 1995/96 an Bord der russischen Raumstation Mir, 2006 dann an Bord der internationalen Raumstation ISS. Insgesamt verbrachte er 350 Tage im Weltall. Nach seiner Astronautenlaufbahn wurde Reiter bei der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) Direktor für bemannte Raumfahrt und Missionsbetrieb.

