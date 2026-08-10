Eine der Turbinen des Kraftwerks Paks werde derzeit wieder in Betrieb genommen, erklärte Ministerpräsident Magyar. Diese solle noch am Abend wieder Strom liefern. Zurzeit laufen die Reaktoren mit etwa zehn Prozent ihrer Kapazität.
Ungarn hatte die Anlage wegen des niedrigen Wasserstands der Donau in der vergangenen Woche heruntergefahren. Das Wasser des Flusses dient zur Kühlung des Werks, das im Regelbetrieb fast die Hälfte des Stroms des Landes erzeugt. Unter anderem Regenfälle in Österreich ließen den Flusspegel wieder leicht steigen.
Diese Nachricht wurde am 10.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.