US-Energieminister Wright (AP / Rod Lamkey)

Im Gespräch seien Systemtests, sagte Wright dem Sender Fox News. Dabei würden alle Teile einer Atomwaffe mit Ausnahme des nuklearen Sprengkopfes getestet. Atomexplosionen selbst würden auf Grundlage vorhandener Forschungsdaten simuliert.

Trump hatte vor seinem Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi in Südkorea die Wiederaufnahme von Atomwaffentests in den USA angekündigt. Der US-Präsident begründete den Schritt damit, dass sein Land mit anderen Staaten gleichziehen müsse. Seit der Jahrtausendwende hat Nordkorea als einziges Land Atomtests durchgeführt. In den USA fanden die letzten Tests nuklearer Sprengköpfe 1992 statt.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.