Australien

Trauernde auf der Beerdigung von Rabbi Eli Schlanger (Mark Baker / Pool AP / dpa / Mark Baker)

Am Sonntag feuerten sie während des jüdischen Lichterfests Chanukka in die feiernde Menge am Strand. 15 Menschen wurden getötet, zahlreiche weitere verletzt. Heute wurde das erste Opfer beerdigt, ein 41-jähriger Rabbi und laut Medienberichten Vater von fünf Kindern.

Wie die Polizei mitteilte, wird der Attentäter wegen des Vorwurfs des Terrorismus angeklagt sowie in 58 weiteren Punkten. Mittlerweile gilt es als gesichert, dass die Täter Verbindungen zur Terrororganisation Islamischer Staat hatten. In australischen Medien wurde die Frage aufgeworfen, warum dem Vater 2023 eine Waffenlizenz erteilt wurde, obwohl der Sohn im Jahr 2019 ins Visier von Anti-Terror-Ermittlern geraten war.

Diese Nachricht wurde am 17.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.