Trauernde legen Blumen am Bondi Beach in Sydney nieder - 15 Menschen waren bei dem Attentat getötet worden. (Bianca De Marchi/AAP/dpa)

Der Mann hatte zusammen mit seinem Vater am Sonntag während des jüdischen Lichterfests Chanukka auf die feiernde Menge am Strand gefeuert. Sie töteten 15 Menschen. Zahlreiche weitere wurden verletzt. Der 50-jährige Attentäter wurde von der Polizei am Tatort erschossen.

Mittlerweile gilt es als gesichert, dass die Männer Verbindungen zur Terrororganisation Islamischer Staat hatten. In australischen Medien wurde die Frage aufgeworfen, warum dem Vater 2023 eine Waffenlizenz erteilt wurde, obwohl der Sohn im Jahr 2019 ins Visier von Anti-Terror-Ermittlern geraten war.

Silvesterfeierlichkeiten am Bondi Beach abgesagt

Unterdessen wurden die geplanten Silvesterfeierlichkeiten am Bondi Beach in Sydney wegen des Terrorangriffs abgesagt. Das gab der Organisator der Feierlichkeiten in Absprache mit dem lokalen Gemeinderat bekannt. Tausende Menschen aus Australien und dem Ausland hätten sich auf das Fest gefreut, angesichts der schlimmen Ereignisse sei es aber nicht der richtige Moment zum Feiern, hieß es in einer Mitteilung.

Diese Nachricht wurde am 17.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.