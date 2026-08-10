Niedrigwasser

Durch eine Lockerung des Sonntagsfahrverbots für bestimmte Lkw soll der Gütertransport vom Wasser auf die Straße verlegt werden. (imago/blickwinkel)

Die Regelung soll nach Angaben des Verkehrsministeriums in Stuttgart ab dem Wochenende bis Ende September gelten. Im Saarland, in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen gelten entsprechende Ausnahmegenehmigungen bereits seit vergangenem Wochenende. Sachsen will das Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lkw dagegen vorerst nicht generell lockern. Für nachweislich dringende Transporte könnten bereits heute Ausnahmegenehmigungen erteilt werden, teilte das Infrastrukturministerium in Dresden mit.

Hintergrund sind Einschränkungen für die Binnenschifffahrt wegen der niedrigen Wasserstände. Die Umweltorganisation BUND kritisierte die Aussetzung des Sonntagsfahrverbotes. Die Regierung habe nicht verstanden, dass niedrige Flusspegel ein Symptom der Klimakrise seien. Der Bundesverband der Deutschen Industrie begrüßte die Ausnahmeregelung dagegen.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.