Durch eine Lockerung des Sonntagsfahrverbots für bestimmte Lkw soll der Gütertransport vom Wasser auf die Straße verlegt werden. (Symbolbild) (imago/blickwinkel)

Hintergrund ist das Niedrigwasser in deutschen Flüssen. Der bayerische Innenminister erklärte, durch die Ausnahmeregel könnten mehr kritische Güter wie Rohstoffe und Chemikalien auf die Straße umgelenkt werden. Man wolle dadurch Produktionsstopps in der Industrie verhindern. Ähnlich äußerte sich das Verkehrsministerium in Schwerin.

Wegen der historisch niedrigen Pegelstände in deutschen Flüssen hatten auch Baden-Württemberg, das Saarland, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen Ausnahmeregeln für das Sonntagsfahrverbot erlassen.

Der Logistikverband BGL warnte indes vor zu hohen Erwartungen. Zwar könnten Lkw-Transporte jetzt flexibler geplant werden, erklärte Verbandspräsident Engelhardt. Die Ausnahmeregel löse aber das Kapazitätsproblem im Straßengüterverkehr nicht. In Deutschland fehlten weiterhin mehr als 100.000 LKW-Fahrer.

Weitere Bundesländer

Auch Baden-Württemberg setzt das Fahrverbot für bestimmte Lkw an Sonn- und Feiertagen vorübergehend aus.

Die Regelung soll nach Angaben des Verkehrsministeriums in Stuttgart ab dem Wochenende bis Ende September gelten. Im Saarland, in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen gelten entsprechende Ausnahmegenehmigungen bereits seit vergangenem Wochenende. Sachsen will das Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lkw dagegen vorerst nicht generell lockern. Für nachweislich dringende Transporte könnten bereits heute Ausnahmegenehmigungen erteilt werden, teilte das Infrastrukturministerium in Dresden mit.

Hintergrund sind Einschränkungen für die Binnenschifffahrt wegen der niedrigen Wasserstände. Die Umweltorganisation BUND kritisierte die Aussetzung des Sonntagsfahrverbotes. Die Regierung habe nicht verstanden, dass niedrige Flusspegel ein Symptom der Klimakrise seien. Der Bundesverband der Deutschen Industrie begrüßte die Ausnahmeregelung dagegen.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.