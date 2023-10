Bundesstiftung Gleichstellung verlässt Plattform X. (Mateusz Slodkowski / ZUMA Press Wi / Mateusz Slodkowski)

Man reagiere damit auf den starken Anstieg an digitaler Gewalt und Falschmeldungen, erklärten Direktoriumsmitglieder. In den letzten Monaten sei die Online-Plattform zum Sammelbecken diskriminierender Inhalte und Desinformationen geworden. Der Kurznachrichtendienst, der früher Twitter hieß, steht nach der Übernahme durch den US-Unternehmer Elon Musk stark in der Kritik.

Hör-Tipp

Diese Nachricht wurde am 30.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.