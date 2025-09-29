In CDU und CSU werde die Frage nach zusätzlichen Regeln für den Jugendschutz intensiv diskutiert, sagte Spahn der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Gefragt nach einem möglichen Verbot der App Tiktok entgegnete der CDU-Politiker, eine Möglichkeit wäre eine Altersgrenze für Social Media bei 16 Jahren.
Die Grünen-Kovorsitzende Brantner hatte sich jüngst dafür ausgesprochen, Social-Media-Plattformen wie Tiktok oder Instagram für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren zu verbieten.
Diese Nachricht wurde am 29.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.