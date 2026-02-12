Höchstes Staatsamt

Die stellvertretende Ministerpräsidentin Neubaur sagte der Rheinischen Post, man werde sich gewiss darauf einigen können, dass die Zeit längst reif dafür sei. Eine Frau im höchsten Staatsamt wäre ein starkes und ein überfälliges Signal für das Land. Bislang hatten das Amt nur Männer inne. Zuletzt hatten sich mehrere Parteienvertreter für eine weibliche Besetzung ausgesprochen. Die Amtszeit von Bundespräsident Steinmeier endet im März 2027. Es ist seine zweite Amtszeit; er darf dann nicht erneut antreten.
Über mögliche Kandidatinnen wird seit Längerem spekuliert. Zuletzt wurden in den Medien unter anderem Bundesfamilienministerin Prien, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und auch Altkanzlerin Merkel genannt. Eine Sprecherin Merkel bezeichnete solche Überlegungen gegenüber dem Tagesspiegel als "abwegig".
Diese Nachricht wurde am 12.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.