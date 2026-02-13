Höchstes Staatsamt

Auch über Alt-Bundeskanzlerin Angela Merkel wird als nächste Bundespräsidentin spekuliert (Archivbild) (picture alliance / dpa / dpa-Pool / Rolf Vennenbernd)

Die stellvertretende Ministerpräsidentin Neubaur sagte der Rheinischen Post, man werde sich gewiss darauf einigen können, dass die Zeit längst reif dafür sei. Eine Frau im höchsten Staatsamt wäre ein starkes und ein überfälliges Signal für das Land. Bislang hatten das Amt nur Männer inne. Zuletzt hatten sich mehrere Parteienvertreter für eine weibliche Besetzung ausgesprochen. Die Amtszeit von Bundespräsident Steinmeier endet im März 2027. Es ist seine zweite Amtszeit; er darf dann nicht erneut antreten.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.