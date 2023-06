Jung betonte im SWR, die Grünen seien Wettbewerber auf Bundesebene. Auf Landesebene gebe es aber beispielsweise die erfolgreiche Koalition seiner Partei mit den Grünen in Baden-Württemberg. Neben der AfD bekämpfe man vor allem die Linken. Gestern hatte bereits der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Günther den Kurs des Parteivorsitzenden gegenüber den Grünen indirekt kritisiert. Er erklärte, die Auseinandersetzung mit anderen Parteien müsse in einer Sprache erfolgen, die den politischen Gegner nicht herabwürdige.

Der ehemalige Ko-Vorsitzende der Grünen, Fücks, sagte im Deutschlandfunk , Merz Äußerung, die Grünen als "Hauptgegner" zu bezeichnen, sei billig und strategisch kontraproduktiv. Die politische Realität in Deutschland sehe so aus, dass es derzeit in vier Bundesländern eine schwarz-grüne Koalition gebe. Dort werde auf Landesebene recht konstruktiv zusammengearbeitet.