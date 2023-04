Die US-Abgeordneten Justin Pearson und Justin Jones (Nicole Hester/The Tennessean/AP/dpa)

Der Rat des Wahlkreises Shelby County votierte ohne Gegenstimme für die Wiedereinsetzung von Justin Pearson. Am Montag war bereits der demokratische Abgeordnete Justin Jones vom Stadtrat in seinem Wahlkreis Nashville wieder in das Repräsentantenhaus zurückgeschickt worden.

Die beiden waren in der vergangenen Woche mit der Stimmenmehrheit der Republikaner aus der Parlamentskammer ausgeschlossen worden, weil sie sich an Protesten im Parlamentsgebäude für schärfere Waffengesetze beteiligt hatten. Eine weiße demokratische Abgeordnete, die ebenfalls demonstriert hatte, wurde nicht ausgeschlossen. Daraufhin waren Rassismusvorwürfe laut geworden.

Die Wiedereinsetzung der beiden Abgeordneten durch ihre Wahlkreise ist vorläufig. Über ihre Mandate wird in dem kommenden Monaten im Repräsentantenhaus erneut abgestimmt.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.