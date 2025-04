Papst-Tod

Aufbahrung von Franziskus beendet - Vatikan meldet 250.000 Besucher

Nach drei Tagen ist die öffentliche Aufbahrung von Papst Franziskus im Vatikan beendet. Der Petersdom hat am Abend seine Pforten für Besucher geschlossen, die dem gestorbenen Pontifex die letzte Ehre erweisen wollte. Seit Beginn der Aufbahrung am Mittwoch strömten etwa 250.000 Menschen in die Basilika, wo Franziskus vor dem Hauptaltar in einem offenen Sarg zu sehen war.