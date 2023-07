Französische Polizisten patrouillieren in der Nähe des Arc de Triomphe. (Gao Jing / XinHua / dpa / Gao Jing)

Präsident Macron trifft sich heute mit den Spitzenvertretern von Senat und Nationalversammlung zu einer erneuten Krisensitzung. Für morgen hat Macron zudem mehr als 220 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der besonders von den Krawallen betroffenen Kommunen in den Elysée-Palast eingeladen.

In der vergangenen Nacht hatte es weniger Gewaltausbrüche und Auseinandersetzungen zwischen zumeist jungen Protestierenden und der Polizei gegeben als in den Nächten zuvor. Das Innenministerium meldete rund 150 Festnahmen. 34 Gebäude und etwa 300 Fahrzeuge seien in Brand gesteckt worden. Bei Einsätzen sei ein Feuerwehrmann ums Leben gekommen, drei Ordnungskräfte seien verletzt worden. Bundespräsident Steinmeier sagte, Deutschland verfolge die Entwicklungen in Frankreich mit großer Aufmerksamkeit. Er hoffe, dass der soziale Frieden wiederhergestellt werden könnten.

