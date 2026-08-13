Gewerkschaft der Polizei

Die Beamten müssten unter Umständen Widerstand leisten, schreibt Hüber in der Gewerkschaftszeitschrift. Maßnahmen gegen eine AfD-Regierung seien legitim, sollte diese gegen das Grundgesetz verstoßen. Hüber betonte, die Bereitschaftspolizeien müssten auf Weisung des Bundesinnenministers auch in einem anderen Bundesland gemeinsam mit der Bundespolizei die verfassungsmäßige Ordnung wiederherstellen können.
Der Historiker Hubertus Knabe sieht in dem Beitrag die Gedankenwelt der ehemaligen DDR. Der Elan, "feindliche" politische Auffassungen mit Polizeigewalt zu bekämpfen, erinnerten an Hübers kommunistische Vergangenheit. Knabe, der lange Leiter der Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen war, wies darauf hin, dass der heutige Polizeigewerkschafter als junger Mann Politoffizier der DDR-Grenztruppen war.
Diese Nachricht wurde am 14.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.