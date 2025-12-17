Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, nahm der Bestand an offenen Bestellungen um 0,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat zu. Verglichen mit Oktober 2024 waren es sogar 3,7 Prozent.
Die positive Entwicklung beim Auftragsbestand geht den Angaben zufolge wesentlich auf den Anstieg im Bereich "Sonstiger Fahrzeugbau" zurück, wozu neben Flugzeugen, Schiffen und Zügen auch Militärfahrzeuge gehören. Rüstungsaufträge nahmen zuletzt spürbar zu. Schlechter läuft es für die Automobilindustrie. Deren Auftragspolster schmolz um 1,4 Prozent.
