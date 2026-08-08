In Südfrankreich brennt es seit dem 21. Juli. (IMAGO / Anadolu Agency)

Bis der Brand vollständig gelöscht sei, würden allerdings noch mehrere Tage vergehen, hieß es. Rund 450 Feuerwehrleute blieben weiterhin im Einsatz. Auch die Überwachung der Waldgebiete werde fortgesetzt.

Das Feuer war am 21. Juli auf einem Feld ausgebrochen. Knapp 5.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Tausende Feuerwehrleute aus ganz Frankreich sowie hundert Einsatzkräfte aus anderen europäischen Ländern waren an den Löscharbeiten beteiligt. Innenminister Nuñez hatte den Brand als den am längsten andauernden Waldbrand im Département Var seit Beginn entsprechender Aufzeichnungen bezeichnet.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.